Хирург Гоев дал советы по лечению солнечных ожогов

Многие люди любят проводить летом время на пляже. С одной стороны, благодаря солнцу вырабатываются иммунитет и витамин D, но с другой – его передозировка несет вред организму. Врач-хирург Александр Гоев рассказал, как поступить, если кожа безнадежно обгорела. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, на солнце кожа человека вырабатывает мелатонин, защищающий ее от ультрафиолета. Таким образом, любой загар является солнечным ожогом.

Он отметил, что ожог легкой степени не вызывает особого дискомфорта. Он сопровождается ощущение стянутости, сухости кожи. Если наблюдается повышение температуры и сменой эпителия – это ожог средней тяжести. При тяжелом ожоге появляются волдыри, высокая температура и сильный болевой синдром.

При обгорании на солнце следует нанести на кожу мазь пантенол, который оказывает противоожоговое действие. Немного облегчает состояние кожи и сметана.

Медик советует после восстановления быть в прохладном помещении, а также принять холодный душ, выпить большой объем прохладной воды, не принимать горячую ванну, стараться не носить одежду, которая станет натирать место ожога. Если наблюдается появление волдырей, высокая температура, то следует срочно обратиться к врачу.