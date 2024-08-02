Хирург из Шатуры рассказала про возможности и развитие здравоохранения округа

Врач-хирург и эндоскопист Евгения Боровко вернулась работать в больницу Шатуры и удивилась приятным переменам. Медучреждение не стоит на месте, постоянно обновляется и расширяет возможности на благо населения.

У Евгении Бровко — большой опыт работы. Как узкопрофильный специалист она востребована везде. Однако после продолжительного отсутствия по семейным обстоятельствам, она вернулась в медучреждение Шатуры. По ее словам, у больницы много преимуществ, а что-то поменялось в лучшую сторону.

«В нашей больнице проводятся лапороскопия, холецистэктомия, грыжесечение, что началось не так давно. Также немаловажно, что лапороскопические операции проводятся в экстренном порядке. То есть любой обратившийся, будь то ночью или в праздничные дни, получит хирургическую помощь в полном объеме, с применением инновационных методик в виде лапороскопических операций», — рассказала Бровко.

Кроме того, медучреждение Шатуры может похвастаться методом озонирования, которое помогает ослабленным пациентам, в том числе и с анаэробными инфекциями. При комплексном лечении такой метод значительно улучшает состояние пациентов.

Именно благодаря шатурской больнице жителям необязательно ехать в Москву, ведь все необходимое рядом. Специалисты учреждения проходят обучение, повышают квалификацию. Также появляется новое оборудование. Хирург выразила надежду, что в обозримом будущем в медицинское учреждение завезут аппарат аргоноплазменной коагуляции, помогающий при обильных кровопотерях.