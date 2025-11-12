Хирург назвал необычный симптом, который предупреждает о стремительном заражении

Газовую гангрену можно распознать по характерному хлопку, который слышен при снятии повязки с инфицированной раны. Об этом сообщил преподаватель кафедры хирургии Государственного университета просвещения Александр Умнов в интервью NEWS.ru.

По словам хирурга, звук при снятии повязки напоминает открытие бутылки с шампанским. Этот симптом сопровождается выраженной болью в пораженной области, цианозом кожи, появлением пузырей с бордовой жидкостью и повышением температуры тела выше 38 градусов.

На рентгеновском снимке при этом обнаруживается скопление газа в мышцах. При постукивании металлическим предметом по ране слышен хрустящий звук, который возникает из-за пузырьков газа, образующихся в результате жизнедеятельности бактерий.

Умнов подчеркнул, что при выявлении подобных признаков необходимо немедленно начать лечение. Инфекция распространяется стремительно, и промедление может привести к потере конечности или жизни пациента.

