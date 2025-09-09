Хирург провел более 20 кесарево за рекордное время и попал под проверку

Врач из индийского города Гувахати оказался в центре скандала после того, как провел 21 операцию кесарева сечения за одну десятичасовую смену. Об этом сообщает The Times of India.

Подозрительный случай вызвал реакцию органов здравоохранения штата Ассам, направивших в больницу официальный запрос с требованием объяснений о соблюдении медицинских протоколов. Многим показалось странным, что 21 операцию провели в рекордные 10 часов.

Хирург, чье имя не называется, в своем объяснении указал на экстремальную загруженность учреждения и необходимость оказания срочной помощи пациентам. Он заявил, что стандартная процедура кесарева сечения занимает около 25 минут, а в экстренных случаях может быть сокращена до 15 минут. Такой расчет теоретически позволяет уложиться в заявленные временные рамки, однако вызывает серьезные вопросы у экспертов относительно качества оказания медицинской помощи, соблюдения норм стерильности и времени на принятие взвешенных решений.

Проверка, инициированная департаментом здравоохранения, уже выявила грубые нарушения в ведении медицинской документации — предоперационных и послеоперационных записей. Также инспекторы зафиксировали проблемы с обеспечением стерильности инструментов, что представляет прямую угрозу для здоровья пациентов.

Из 21 прооперированной женщины только две остаются под наблюдением в стабильном состоянии, остальные были выписаны.

