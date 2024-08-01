Хирург с позывным Михалыч спас жизнь раненого в голову разрывной пулей российского бойца

Для того чтобы оперировать, вызвавшийся это сделать в одиночку хирург с позывным Михалыч, надел каску, бронежилет и попросил всех выйти за бруствер. По его словам, времени на раздумья не было. Да и присутствие любого из медперсонала рядом во время операции подвергало его жизнь опасности.

«Ведь если бы она [пуля] разорвалась, то даже мелкий осколок, залетевший кому-то в глаз, мог превратить мозг в кашу», - признался врач.

Отмечается,что операция прошла успешно. Сейчас спасенный Михалычем боец здоров и даже умудрился жениться. К слову, данная разрывная пуля принята на вооружение в США год назад в июле 2023-го.