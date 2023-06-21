Хирург Умнов предупредил о серьезной опасности наращенных ресниц
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Несколько десятков лет большой популярностью у женщин пользуются наращенные ресницы. Тем не менее их ношение опасно. Врач-хирург Александр Умнов рассказал, чем чревато носить искусственные ресницы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, если клей для их наращивания окажется на коже века или слизистой глаза, то это может спровоцировать химический ожог. Кроме того, вещества, содержащиеся в клее, могут вызвать аллергию.
Медик отметил, что средство для наращивания может стать причиной появления ресничной воши, что приводит к покраснению и воспалению глаз, закупорке сальных желез и инфекции.
Умнов добавил, что не исключено появление и синдрома сухого глаза.
Также это может привести к повреждению естественных ресниц, которые могут выпадать или перестать расти.