Хирург Умнов предупредил о серьезной опасности наращенных ресниц

Несколько десятков лет большой популярностью у женщин пользуются наращенные ресницы. Тем не менее их ношение опасно. Врач-хирург Александр Умнов рассказал, чем чревато носить искусственные ресницы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, если клей для их наращивания окажется на коже века или слизистой глаза, то это может спровоцировать химический ожог. Кроме того, вещества, содержащиеся в клее, могут вызвать аллергию.

Медик отметил, что средство для наращивания может стать причиной появления ресничной воши, что приводит к покраснению и воспалению глаз, закупорке сальных желез и инфекции.

Умнов добавил, что не исключено появление и синдрома сухого глаза.

Также это может привести к повреждению естественных ресниц, которые могут выпадать или перестать расти.