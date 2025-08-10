Хирурги спасли ребенка с редчайшим синдромом Жена

Уникальную операцию провели хирурги НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Турнера, спасая мальчика от синдрома Жёна — редчайшего генетического заболевания, при котором грудная клетка не развивается, а легкие не могут функционировать.

Синдром встречается у одного на несколько миллионов новорожденных. Большинство детей с этим диагнозом не доживают до пяти лет из-за дыхательной и почечной недостаточности. Ваня родился с целым букетом осложнений: помимо основной патологии у него обнаружили мочекаменную болезнь, тяжелую пищевую аллергию и хроническую инфекцию в трахее. Три года он провел в больницах, перенес несколько операций, но улучшения были временными.

Когда мальчика доставили в НМИЦ им. Турнера, его состояние оценивалось как критическое.

«Хирурги, педиатры, анестезиологи-реаниматологи сообща провели консилиум и решили, что без срочной операции избежать фатального исхода будет невозможно. И, несмотря на тяжелейшее соматическое состояние пациента, мы решили рискнуть, ведь в интеллектуальном плане ребенок был абсолютно сохранным. Малыш проявлял интерес к окружающему миру и очевидную волю к жизни», — отметил Рыжиков.

Уже через три недели после операции Ваня начал сидеть и даже пытался вставать. Хотя он пока дышит через трахеостому, потребность в кислороде снизилась. Врачи уверены, что со временем мальчик сможет обходиться без аппарата ИВЛ. Ребенок учится общаться жестами, а в будущем, после восстановления голосовых функций, сможет говорить. По данным исследований, дети с синдромом Жена, перенесшие успешную операцию, живут десятки лет.

Ранее сообщалось, что врачи спасли двухмесячного младенца с редким диагнозом.