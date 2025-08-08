Врачи спасли двухмесячного младенца с редким диагнозом

В Кемерово врачи Кузбасской областной детской больницы им. Атаманова спасли двухмесячного малыша с редкой врожденной аномалией. Об этом сообщает sibdepo.ru.

У ребенка обнаружили утолщение мышечного слоя в месте перехода желудка в двенадцатиперстную кишку, из-за чего пища не могла нормально продвигаться и усваиваться.

Хирурги выполнили ювелирную лапароскопическую операцию — через микроскопические проколы рассекли патологически измененный участок. Это помогло восстановить проходимость и подарило ребенку шанс на нормальную жизнь.

Патология, известная как гипертрофический пилоростеноз, обычно проявляется на 3-4 неделе жизни, но у этого малыша ее обнаружили позже. Бдительность родителей, заметивших частые срыгивания и недостаточный вес, помогла вовремя поставить диагноз.

После успешной операции малыш быстро идет на поправку. Через несколько дней его выпишут домой под наблюдение участкового педиатра.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пациента с тремя литрами крови в животе и разрывом печени удалось спасти благодаря профессионализму врачей.