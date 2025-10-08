Хирурги спасли жизнь годовалого ребенка с редкой патологией

В Салехарде врачи окружной больницы провели успешную операцию годовалому ребенку с ущемленной диафрагмальной грыжей — редкой патологией, при которой органы брюшной полости перемещаются в грудную клетку. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».

Поводом для экстренного обращения стала внезапная одышка у малыша, что потребовало медицинского вмешательства. Диагноз подтвердился после компьютерной томографии, которая показала наличие петель кишечника в плевральной полости.

Операцию выполнили хирурги Анатолий Тадибе и Галина Гусева. Медики подчеркивают, что такие вмешательства требуют максимальной срочности — любое промедление могло привести к некрозу органов и необратимым последствиям. В случае с маленьким пациентом время работало против врачей, но профессиональные действия медицинской команды позволили избежать критических осложнений.

После успешного хирургического вмешательства малыш провел в стационаре 12 дней, после чего был выписан домой в удовлетворительном состоянии.

