Хирурги спасли зрение бойца СВО после травмы от беспилотника-киллера

Военному Николаю Камалетдинову осколок пробил висок и вошел в глаз. Еще недавно такая травма означала потерю зрения, но российские хирурги провели уникальную операцию, фактически пересобрав глаз пациента. Корреспондент РЕН ТВ показал, как врачи филигранно удаляли металлическую горошину размером в несколько миллиметров.

На фронте Николай столкнулся с дроном-«ждуном», который сдетонировал при попытке его обезвредить. Боец принял на себя множество осколков, один из них пробил висок и застрял в глазу. В госпитале его встретили ласково — медсестры делали все, чтобы пациент не волновался перед сложнейшим вмешательством.

Задача хирургов казалась почти невыполнимой: добраться до осколка, удалить его, расправить сетчатку — и все это инструментами тоньше человеческого волоса. Операцию провел начальник офтальмологического отделения Константин Коновалов, который заявил, что в перспективе зрение планируется вернуть полностью.

Госпиталь 17 июля отметил 85-летие. Созданный в первые дни Великой Отечественной войны, он прошел через десятки конфликтов, а сейчас основная его миссия — помощь участникам СВО. Врач-ординатор Николай Оксем признался, что самые сложные случаи — когда кровотечение приходится останавливать несколько суток подряд.

В операционной царила особая атмосфера. Через два часа после начала процедуры хирурги погасили верхний свет — знак, что работа перешла в решающую стадию. Журналистам удалось запечатлеть кадры с микроскопа: осколок был извлечен.

Уже через пару дней Николай начал различать движения и свет. По прогнозам врачей, на полное восстановление зрения уйдет около полугода. В госпитале готовятся к новым сложнейшим операциям для бойцов, возвращающихся с передовой.