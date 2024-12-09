Хирурги спустя семь лет извлекли из живота турчанки 16-сантиметровые ножницы

Из тела жительницы Турции Фатмы Кала достали хирургические ножницы длиной 16 сантиметров. Женщина жила с ними на протяжении семи лет, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Hurriyet.

Турчанка пережила операцию по удалению кисты семь лет назад. Предполагают, что при том вмешательстве внутри Фатмы забыли хирургические ножницы. Обнаружить инородный предмет в теле удалось после полного обследования, которое понадобилось женщине из-за усиливающихся головных болей.

«Я хочу, чтобы врач получил самое строгое человеческое наказание. Человеческая жизнь не так уж и дешева», — сказала женщина.

Пациентка заявила, что обратиться в Генпрокуратуру Кахраманмараша и постарается добиться ответственности для врача, забывшего в ней ножницы.

Ранее сообщалось, что «камень» размером с перепелиное яйцо достали из пациентки в больнице в Московской области.