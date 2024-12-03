Врачи в Подмосковье достали из носа пациентки «камень» размером с перепелиное яйцо

В Пушкинскую больницу имени профессора Розанова В.Н. поступила 63-летняя пациентка, которая жаловалась на затруднение дыхания через нос, неприятный запах и боль в носу, врачи выявили в ее носовой пазухе инородное тело размером с перепелиное яйцо. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

По словам женщины, она не помнит, что именно попало ей в нос. Она уточнила, что не стала обращаться к врачу, потому что до этого инородное тело не доставляла ей неудобств.

«Во время осмотра под местным наркозом мы обнаружили ринолит — так называемый, «носовой камень». Он образуется в результате длительного ослизнения инородного тела в полости носа. Размер данного ринолита говорит о том, что он формировался не один год. Вытащить его через носовой проход целиком было невозможно, поэтому мы осторожно извлекли инородное тело по частям», — рассказал заведующий лор-отделением Богдан Кулешов.

По его словам, операция прошла успешно, хирургам удалось полностью восстановить носовое дыхание у пациентки. Ее уже выписали домой, теперь она сможет вернуться к привычной жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.