Хирурги в Видном провели операцию семилетнему пациенту с гемофилией

В Видновскую больницу поступил семилетний ребенок, который жаловался на болезненное выпячивание в правой паховой области и тошноту. Врачи диагностировали у него паховую грыжу, склонную к ущемлению, сообщили в областном Минздраве.

В министерстве уточнили, что, помимо этого, у мальчика с рождения была гемофилия — серьезное наследственное нарушение свертываемости крови. Медицинские специалисты приняли решение провести операцию по вправлению паховой грыжи путем мультидисциплинарного подхода.

«Врач-гематолог расписал схему введения и дозировку препарата-концентрата 8-го фактора свертывания крови. Без него юному пациенту с гемофилией нельзя было даже ставить внутримышечную инъекцию, так как кровотечение не останавливается даже из крошечной раны», — рассказала детский врач-хирург Видновской больницы Виктория Жиронкина.

По ее словам, грыжевым содержимым была прядь большого сальника, она была перемещена в брюшную полость. После этого хирурги выполнили успешную операцию по устранению грыжевого выпячивания с пластикой дефекта. Сейчас мальчика уже выписали на амбулаторное лечение.