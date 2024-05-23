Хирургический корпус больницы в Подольске продолжают реконструировать

Общество

Фото: [Пресс-служба Министерства строительного комплекса МО]

Порядка двадцати рабочих продолжают реконструкцию хирургического корпуса Подольской областной клинической больницы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В настоящий момент подрядчик завершает демонтаж внутренних конструкций. Ведется армирование плиты перекрытия и стен лестничной клетки, бетонирование фундамента колон.

В рамках реконструкции хирургического корпуса областной больницы, там разместятся реанимационное отделение и современный актовый зал. Отделение реанимации будет соединено с приемным покоем регионального сосудистого центра и ангиографической операционной через лифт. Это позволит сократить время между приемом, осмотром и проведением медицинских вмешательств пациенту.

Ожидается, что реконструкция корпуса сделает медицинскую помощь доступней и качественней.  При этом завершить все работы планируется уже в этом году.

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