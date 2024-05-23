Хирургический корпус больницы в Подольске продолжают реконструировать

В настоящий момент подрядчик завершает демонтаж внутренних конструкций. Ведется армирование плиты перекрытия и стен лестничной клетки, бетонирование фундамента колон.

В рамках реконструкции хирургического корпуса областной больницы, там разместятся реанимационное отделение и современный актовый зал. Отделение реанимации будет соединено с приемным покоем регионального сосудистого центра и ангиографической операционной через лифт. Это позволит сократить время между приемом, осмотром и проведением медицинских вмешательств пациенту.

Ожидается, что реконструкция корпуса сделает медицинскую помощь доступней и качественней. При этом завершить все работы планируется уже в этом году.