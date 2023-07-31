Хирургическое отделение откроется в здании бывшего акушерского корпуса в Можайске

После капитального ремонта тут намерены оборудовать полноценное хирургическое отделение.

Четырехэтажное здание полностью обновят. Как рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, работы на объекте стартуют в 2024-м и продлятся два года.

«Комплексный подход при ремонте позволит создать новые планировочные решения, комфортные палаты, а также современное приемное отделение и операционные», - подчеркнула она.

Планируется, что здание станет отвечать всем принятым в Подмосковье современным стандартам стационаров. А именно палаты будут рассчитаны всего на двух – трех человек. В каждой будут свои удобства. А маршрутизацию пациентов выстроят максимально быстро и удобно.

«Благодаря новому корпусу, мы сможем улучшить условия пребывания пациентов и качество оказания медицинской помощи по таким профилям, как хирургия, гинекология и травматология», - подчеркнул и.о. главного врача Можайской больницы Александр Акименко.

В здании оборудуют 4 операционных блока: 2 для проведения хирургических операций, 1 – для травматологических и 1 – для гинекологических. В корпусе будет работать аппарат МРТ и рентгенологическое оборудование.