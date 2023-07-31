Хирургическое отделение откроется в здании бывшего акушерского корпуса в Можайске
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Можайск]
Большие перемены ждут в ближайшее время Можайскую районную центральную больницу.
После капитального ремонта тут намерены оборудовать полноценное хирургическое отделение.
Четырехэтажное здание полностью обновят. Как рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, работы на объекте стартуют в 2024-м и продлятся два года.
«Комплексный подход при ремонте позволит создать новые планировочные решения, комфортные палаты, а также современное приемное отделение и операционные», - подчеркнула она.
Планируется, что здание станет отвечать всем принятым в Подмосковье современным стандартам стационаров. А именно палаты будут рассчитаны всего на двух – трех человек. В каждой будут свои удобства. А маршрутизацию пациентов выстроят максимально быстро и удобно.
«Благодаря новому корпусу, мы сможем улучшить условия пребывания пациентов и качество оказания медицинской помощи по таким профилям, как хирургия, гинекология и травматология», - подчеркнул и.о. главного врача Можайской больницы Александр Акименко.
В здании оборудуют 4 операционных блока: 2 для проведения хирургических операций, 1 – для травматологических и 1 – для гинекологических. В корпусе будет работать аппарат МРТ и рентгенологическое оборудование.