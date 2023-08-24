Хищная птица залетела в окно квартиры в Московской области

Хищная птица залетела в квартиру одного из домов в городском округе Ступино, расположенную на девятом этаже. Ее обнаружил хозяин квартиры и передал специалистам Госветслужбы Подмосковья, сообщили в областном Минсельхозпроде.

«Ветеринарные специалисты определили, что птица — канюк обыкновенный, относящийся к семейству ястребиных. Хищника осмотрели и повреждений не выявили», — уточнил Первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Специалисты осмотрели птицу, после чего отпустили в естественную среду обитания. Ветеринары отмечают, что птицу, залетевшую в квартиру, не стоит ловить руками, потому что в ее когтях находится множество опасных микробов. Перед этим лучше надеть плотные перчатки или варежки. После этого помещение, куда залетела птица, нужно продезинфицировать моющими средствами.