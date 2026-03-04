Хищник дороже грызуна: Россия наотрез отказалась менять медведя в Японии

В российских зоопарках не поддержали идею обмена национального достояния на грызунов из Японии. Специалисты назвали такие предложения неуместными на фоне недружественной политики Токио и напомнили о недавнем прецеденте с китайскими пандами, передает РИА Новости .

Представители российского зоологического сообщества выступили против гипотетического обмена животных с японскими коллегами. Сергей Писарев, руководящий Барнаульским зоопарком и входящий в президиум профильного союза, заявил о невозможности передачи белого медведя в Японию.

Эксперт провел параллель с недавними событиями, когда Китай потребовал возврата своих панд. По мнению зоолога, крупные и редкие животные давно перестали быть лишь объектами фауны, превратившись в элемент межгосударственных отношений. Он акцентировал внимание на том, что белый медведь представляет собой национальное достояние России, поэтому его передача стране с недружественным курсом исключена.

Писарев признал, что в отечественных зоопарках действительно наблюдается дефицит капибар. Однако решать эту проблему планируют за счет сотрудничества с другими государствами или партнерами по Евразийской ассоциации зоопарков. Директор подчеркнул, что диктовать условия Москве никто не вправе.

Поддержал эту позицию и Дмитрий Мезенцев, возглавляющий Приморский сафари-парк. Он резко негативно оценил саму идею обмена дальневосточного леопарда на каких-либо грызунов. Руководитель парка образно сравнил подобный размен с попыткой обменять драгоценный металл на дешевый хозяйственный предмет, указав на колоссальную разницу в ценности редких хищников и обычных животных.