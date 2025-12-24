Хит-парад с песнями Долиной покажут россиянам на новогодние праздники

Телеканал НТВ и «Русское Радио» подготовили для зрителей масштабный музыкальный проект в начале января. В эфире будут представлены телеверсии двух крупнейших шоу: юбилейного концерта, посвященного 30-летию радиостанции, и церемонии вручения национальной премии «Золотой Граммофон».

Показы запланированы на 1 и 17 января соответственно, что позволяет растянуть праздничное настроение на первые недели нового года.

Первым событием станет грандиозный концерт, который выйдет в эфир 1 января в 17:00. Программа объединит лучшие хиты трех десятилетий в исполнении звезд российской эстрады. На сцену выйдут Филипп Киркоров, Николай Басков, Леонид Агутин, Дима Билан, Сергей Лазарев, Ани Лорак, Полина Гагарина, Алсу, группы «Дискотека Авария» и «Город 312», а также Валерия, Анна Плетнева, Слава, Юрий Антонов и многие другие. Каждая композиция в этом шоу представляет собой не просто хит, а часть культурного слоя нескольких поколений.

Вторым аккордом станет прямая трансляция 30-й церемонии вручения премии «Золотой Граммофон», запланированная на 17 января в 22:30. Телезрители смогут увидеть и услышать все песни-лауреаты 2025 года, собранные в одном шоу.

Среди награжденных артистов — ANNA ASTI, Artik & Asti, Александра Воробьева, Александр Панайотов, Алексей Чумаков, Алсу с дочерью Евой Власовой, Артур Пирожков, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Григорий Лепс, Дима Билан, Денис Майданов, Дмитрий Маликов, Клава Кока, Лариса Долина, Мари Краймбрери, Мот, Николай Басков, группа «Комбинация» и другие популярные исполнители.