Хитпарад угонов: страховщики составили черный список корейских машин

Несмотря на общее снижение числа краж, преступники по-прежнему охотятся за определенными моделями. Аналитики выяснили, какие корейские машины входят в зону риска и где их угоняют чаще всего.

Портал Autonews изучил статистику страховых компаний и составил рейтинг корейских автомобилей, которые наиболее востребованы у угонщиков в России. Как выяснилось, общее количество хищений продолжает падать, но отдельные модели по-прежнему привлекают злоумышленников.

Представитель страховой компании «МАКС» Михаил Петряев пояснил, что за последние пять лет число краж сократилось в разы во многом благодаря закрытым западным границам. В ВСК зафиксировали незначительное годовое снижение на уровне 4 процентов. При этом преступники переключились с премиум-сегмента на бюджетные машины, которые идут на разборку. Доля корейских брендов в общем объеме угонов составляет около 11 процентов, а на долю Hyundai приходится 8 процентов.

Среди моделей, вызывающих наибольший интерес у преступников, лидируют седан KIA K5, а также кроссоверы Hyundai Santa Fe и Hyundai Palisade. В разных страховых компаниях рейтинг незначительно отличается. Например, в «РЕСО-Гарантии» отметили Kia Sportage, а в «Ингосстрахе» в список попала популярная модель Kia Rio. В целом в группу риска входят автомобили марок Genesis, Kia и Hyundai.

География угонов предсказуема: больше всего корейских машин похищают в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Аналитики компании «Согласие» добавили к этому списку Краснодарский край. В «РЕСО-Гарантии» объяснили такую статистику простой концентрацией большого количества автомобилей данных марок в этих регионах.