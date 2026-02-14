Хитрая схема провалилась: Верховный суд начал забирать квартиры у наследников за долги отцов

Верховный суд России вынес определение, которое может лишить наследника единственного жилья из-за долговых обязательств, перешедших к нему от умершего родителя. Спор разгорелся вокруг квартиры в Санкт-Петербурге, доставшейся мужчине после смерти отца, который задолжал строительной компании крупную сумму, пишет РБК.

Как следует из материалов дела, сын вместе с недвижимостью унаследовал и долг перед девелопером в размере 9,1 млн рублей. Застройщик инициировал процедуру банкротства и потребовал включить жилье в конкурсную массу для последующей реализации. В судах первой инстанции наследник пытался защитить имущество, ссылаясь на статью 446 ГПК РФ, которая гарантирует так называемый исполнительский иммунитет и запрещает изымать у должника единственную пригодную для проживания квартиру.

Однако вышестоящие инстанции выявили, что перед банкротством мужчина намеренно ухудшил свои жилищные условия. Он подарил своей матери долю в другой квартире, где также мог бы проживать. Тем самым наследник искусственно придал спорной жилплощади статус единственного жилья, чтобы избежать взыскания.

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ согласилась с доводами застройщика и отменила решение кассации, которая ранее поддерживала должника. Верховный суд постановил, что недобросовестные действия наследника, направленные на сокрытие активов, лишают его права на иммунитет.

