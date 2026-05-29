«Хитроумная консервация». У уроженца Самарской области изъяли 8 кг синтетики, расфасованной в банки

В Южно-Сахалинске сотрудниками ФСБ задержан мужчина, прибывший из Самарской области. Его подозревают в распространении синтетических наркотиков в особо крупном объеме. Информацию предоставила пресс-служба ведомства.

Задержание произошло в момент получения почтового отправления. Внутри коробки обнаружили 4 кг наркотического средства, которое было расфасовано по банкам из-под консервов. Впоследствии в рамках оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ФСБ установили дополнительные точки хранения запрещенных веществ, которые, по оперативной информации, фигурант дела организовал на территории Сочи и Владивостока. Общая масса изъятого наркотика превысила 8 кг.

Следственным отделом УФСБ России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело согласно части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ (незаконный сбыт наркотических веществ в особо крупном размере). Подозреваемый помещен под стражу.

