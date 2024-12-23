Хитрый курьер из Чехова замаскировал более 20 кг наркотиков в упаковках корма для котят

Курьер из Чехова доставил более 20 кг запрещенных веществ в жестяных банках, замаскированных под корм для котят ROYAL CANIN, в Тулу. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Водитель грузовика, на которого возложили ответственность за доставку жестяных банок с едой для животных, утверждает, что не знал о содержимом и просто выполнял поручение передать посылку по адресу на Калужском шоссе в Туле.

Сотрудники полиции осмотрели содержимое банок, в которых обнаружили белый порошок. Проведенная экспертиза установила, что выявленное вещество весит 21 кг.

Полиция задержала предполагаемого получателя партии наркотиков. Мужчина признался в намерении сбыта обнаруженного товара. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических веществ (ст. 228.1 УК РФ).

Ранее стало известно, что звезду шоу «Пацанки» Диану Янголенко отправили на шесть лет в колонию за наркоторговлю.