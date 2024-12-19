Звезда шоу «Пацанки» Янголенко отправилась на шесть лет в колонию за наркоторговлю

Суд Выборгского района Санкт-Петербурга вынес решение в отношении Дианы Спряталась (ранее известной как Янголенко), которая ранее участвовала в шоу «Пацанки». Девушку признали виновной в попытке продать наркотические вещества. Об этом стало известно из сообщения объединенной пресс-службы судов города.

Сообщается, что после задержания и в ходе следствия по делу о наркоторговле фигурантка раскаялась в содеянном, признала свою вину и активно сотрудничала со следствием.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

В феврале текущего года Янголенко была задержана с шестью граммами марихуаны, которые она намеревалась продать. В ходе расследования выяснилось, что ранее она была вовлечена в деятельность преступной группировки, которая занималась продажей наркотиков через интернет. Девушка, известная как «пацанка», размещала запрещённые вещества в тайниках. В ходе проведенного правоохранителями обыска в квартире «пацанки» нашли сразу 56 свертков, содержащих 310,27 граммов каннабиса.

Ранее сообщалось, что двое мужчин получили до 17 лет колонии за производство наркотиков в Подмосковье.