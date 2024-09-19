Хиты легендарной группы The Beatles прозвучат в Центральном парке в Пушкино

В Центральном парке культуры и отдыха в Пушкино 21 сентября пройдет «Beatles Фест». Посетители смогут насладиться хитами рок-группы The Beatles и приятно провести время на свежем воздухе.

Яркое мероприятие в Пушкино представит продюсерский центр «АтмосферА» под патронатом Управления Культуры Г.о. Пушкинский. Ведущей этого музыкального события станет лидер группы «ЮЛВА» Юлия Мушкетова, опытный преподаватель эстрадного и джазового вокала, а также организатор культурных проектов и фестивалей.

Любимые композиции будут исполнены современными группами ВИА «Перспектива», «ЮЛВА» и «Single’s». Представят такие хиты как «Help, «Eight Days a Week», «Can't be my love», «Yellow Submarine», «She Loves Me Not», «All My Loving» и многие другие.

Всех желающих насладиться классикой рока ожидают в Центральном парке в 14:30. Возрастных ограничений нет.