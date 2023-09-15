Хью Джекман разводится после 27 лет брака

Австралийский актер Хью Джекман и актриса Деборра-Ли Джекман (Фернесс) разводятся спустя 27 лет брака, сообщил в пятницу, 15 сентября, журнал People со ссылкой на официальное заявление супругов.

«Мы были благословлены тем, что почти три десятилетия прожили вместе как муж и жена в прекрасном, любящем браке. Сейчас наш путь меняется, и мы решили разойтись, чтобы продолжить свой индивидуальный рост», – говорится в заявлении Джекманов.

У Хью и Деборра-Ли нет родных детей. После того, как женщина перенесла два выкидаша, пара решила усыновить детей. Сыну по имени Оскар 23 года, дочке Аве – 18 лет.

Джекману 54 года. Наиболее популярным актер стал после роли Росомахи в серии фильмов «Люди Икс». Он также известен зрителю по фильмам «Кейт и Лео», «Пароль „Рыба-меч“», «Ван Хельсинг», «Фонтан», а также «Австралия» и «Величайший шоумен».

Деборра-Ли Фернесс старше Джекмана на 14 лет – ей 67 лет. Она сыграла в таких кинокартинах как «Позор», «Последний из лучших», «Лунатизм» и «Легенды ночных стражей».