ХК «Крылья Советов» уволил тренера, устроившего жесткую драку во время матча детских команд
Фото: [ХК «Крылья Советов»]
Хоккейный клуб «Крылья Советов» уволил тренера детской команды Павла Платонова, который во время матча с «Красной Машиной – Юниор» жестко избил своего коллегу.
По словам пострадавшего, особого повода для конфликта не было: по ходу матча тренеры обменялись несколькими репликами, в которых не было оскорблений.
Однако взвинченный Платонов со словами «Ты чего такой борзый?» сбил оппонента с ног и нанес ему серию сильных ударов в голову и по туловищу. За дракой наблюдали юные хоккеисты, судя по видео, в возрасте 8-10 лет.
Хотя позже Платонов и принес извинения тренеру соперника, от увольнения его это не спасло.