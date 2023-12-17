ХК «Крылья Советов» уволил тренера, устроившего жесткую драку во время матча детских команд

Хоккейный клуб «Крылья Советов» уволил тренера детской команды Павла Платонова, который во время матча с «Красной Машиной – Юниор» жестко избил своего коллегу.

По словам пострадавшего, особого повода для конфликта не было: по ходу матча тренеры обменялись несколькими репликами, в которых не было оскорблений.

Однако взвинченный Платонов со словами «Ты чего такой борзый?» сбил оппонента с ног и нанес ему серию сильных ударов в голову и по туловищу. За дракой наблюдали юные хоккеисты, судя по видео, в возрасте 8-10 лет.

Хотя позже Платонов и принес извинения тренеру соперника, от увольнения его это не спасло.