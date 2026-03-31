Хлеб, чипсы и маникюр: какие новые ГОСТы вводятся с апреля

С апреля в России вступает в силу сразу несколько новых ГОСТов — изменения коснутся продуктов, бьюти-сферы и даже городской инфраструктуры, сообщает РИА Новости .

В частности, вводится стандарт на картофельные чипсы — теперь ограничена массовая доля жира: не более 35–45% в зависимости от вида. Также обновили ГОСТ на белый хлеб — впервые с 1986 года. Документ закрепляет требования к качеству и срокам хранения: до 3 суток для упакованного и до 24 часов для неупакованного.

Изменения затронули и сферу услуг. Появился ГОСТ на маникюр: теперь прописаны этапы процедуры и даже ее длительность — от 45 до 60 минут. Кроме того, введен стандарт на муку с высоким содержанием крахмала с четкими требованиями к составу и маркировке.

Отдельно обновили нормы для дорожного асфальта — впервые за 20 лет. Ожидается, что это улучшит качество дорог. Также появился ГОСТ для площадок выгула собак: он должен стандартизировать требования к таким территориям на фоне роста числа домашних животных.

