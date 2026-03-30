Контроль за доходами и переводами ужесточат: что изменится для россиян

Правительство России внесло в Государственную думу дума законопроект, направленный на борьбу с уклонением от уплаты налогов. Об этом сообщается в базе данных парламента.

Документ предполагает сразу несколько новых мер. В частности, вводится контроль за ценами на товары, ввозимые из стран Евразийский экономический союз — это необходимо для корректного расчета НДС. Также предлагается обязать всех владельцев банковских счетов иметь ИНН.

Кроме того, Федеральная налоговая служба сможет получать от Банка России информацию о гражданах, у которых есть признаки ведения незадекларированного бизнеса.

По оценке властей, принятие закона может приносить бюджету не менее ₽49 млрд ежегодно, начиная с 2027 года.

Если инициативу одобрят, она вступит в силу через девять месяцев после официального опубликования, а отдельные положения начнут действовать с 1 января 2027 года.

