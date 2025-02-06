Хлеб назвали лучшим помощником при похудении

Нутрициолог доказательно-научного подхода Юлия Хлопова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, почему не стоит отказываться от хлеба при похудении.

Хлеб является продуктом с ценными минеральными веществами, витаминами группы В, клетчаткой, магнием и железом. Также он богат углеводами, которые дают человеку энергию. По словам Хлоповой, хлебные изделия лишь помогут сбросить лишний вес при сбалансированном питании.

«Цельнозерновой хлеб благодаря содержанию клетчатки помогает дольше сохранять чувство насыщения, снижая риск переедания. Углеводы из хлеба дают энергию для тренировок и повседневной активности. Кроме того, он приносит эмоциональный комфорт — полное исключение хлеба часто приводит к стрессу и срывам», — рассказала Юлия Хлопова.

Хлеб попал в списки неугодных при похудении продуктов из-за популярности низкоуглеводных диет. При это доказательств набора веса из-за кусочка-двух не существует. Как напомнила врач, лишний вес возникает при обильном употреблении пищи и переизбытке калорий, а не из-за конкретных продуктов.

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