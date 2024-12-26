Диетолог Ивакин пояснил влияние пробиотиков на ум и память

По словам диетолога Павла Ивакина, с возрастом желудочно-кишечный тракт человека претерпевает изменения и не может функционировать полноценно, в связи с чем параллельно со здоровым питанием следует принимать пробиотики, которые способствуют сохранению ясного ума и крепкой памяти. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что чтение и заучивание стихов и текстов, изучение иностранных языков тренирует мозг и сберегает от деменции, уменьшения мозговых функций в плане памяти, размышления, аналитики, выводов. Однако основа сохранения ясного мышления в любом возрасте не менее чем наполовину – это состояние микрофлоры кишечника.

По мнению эксперта, на мышление, память, концентрацию внимания, усидчивость оказывает влияние состояние кишечной микрофлоры, что доказано клинически.

Он отметил, что оптимальные и безопасные на сегодня – это бифидосодержащие пробиотики. Именно указанные полезные микроорганизмы человек не может взять из обычных продуктов, и даже из кисломолочки.

Ранее врач Морозов включил хлеб в список продуктов, защищающих от рака кишечника.