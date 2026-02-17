Хлеб с токсичным составом нашли во Владимирской области

Во Владимирской области подвели итоги проверки хлебобулочных изделий за 2025 год. Цифры оказались тревожными: почти каждый десятый образец не соответствовал нормам. Специалисты Роспотребнадзора отобрали 828 проб хлеба, и 8,8% из них признали некачественными, сообщил портал «День во Владимире».

Основные претензии — к микробиологии и физико-химическим показателям. 6,4% продукции содержали опасные микроорганизмы, а 2,4% не прошли проверку по физико-химическим параметрам. Это значит, что хлеб либо неправильно хранили, либо использовали некачественное сырье, либо нарушали рецептуру.

Результатом проверки стало изъятие из оборота 95 кг мукомольно-крупяных изделий. Вся эта продукция могла попасть на столы жителей области, если бы не бдительность контролеров. В ведомстве подчеркивают: работа по надзору за качеством продуктов продолжается постоянно.

Для сравнения: в 2024 году ситуация была еще хуже. Тогда из продажи изъяли 140 кг хлеба и 138 кг кондитерских изделий. Цифры этого года чуть лучше, но до идеала еще далеко.

