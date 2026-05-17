«Хлеб убивает лебедей»: в Калининградской области жителей призвали перестать кормить птиц

Специалисты по спасению диких животных обратились к жителям Калининградской области с настоятельной просьбой отказаться от привычки подкармливать птиц на улицах и водоемах. По их словам, даже продиктованное самыми добрыми побуждениями вмешательство человека зачастую наносит серьезный вред лебедям, уткам и другим пернатым обитателям региона.

Главный аргумент зоозащитников заключается в том, что птицы в Калининградской области способны самостоятельно добывать себе корм, а регулярная подкормка разрушает естественные механизмы выживания. Особенно опасной она становится в период, когда взрослые особи обучают птенцов искать пищу и избегать угроз. Отдельную угрозу представляет хлеб — самый популярный, но крайне вредный для пернатых продукт. Животные плохо переносят еду с солью, сахаром, консервантами, а также испорченные и заплесневелые продукты, что способно привести к заболеваниям и даже гибели.

В качестве трагического примера эксперты привели ситуацию на Летнем озере, где в прошлом году погибли все птенцы лебедей. Причиной, по их мнению, стала именно чрезмерная подкормка со стороны людей. В качестве альтернативы специалисты предлагают заменить кормление наблюдением за природой и фотографированием животных в естественной среде.