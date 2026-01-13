«Хлебная лихорадка». На фоне перебоев с электричеством жители Киева массово скупают хлеб
Жители Киева массово закупаются хлебом, опасаясь закрытия магазинов
На фоне продолжающихся перебоев в подаче электроэнергии в Киеве и на прилегающих территориях среди населения наблюдается рост ажиотажных закупок хлебобулочных изделий.
Как передает украинское издание «Страна.ua», причиной такого поведения является опасение жителей, что магазины могут закрыться из-за отсутствия света.
В подтверждение своих слов журналисты публикуют пользовательские фотографии из социальных сетей, на которых запечатлены практически пустые полки в хлебных отделах в некоторых супермаркетах Киева и области. Эти кадры наглядно иллюстрируют масштабы возникшего ажиотажа.
