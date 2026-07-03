Диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова в разговоре с RT призвала россиян пересмотреть утренний рацион. По ее словам, популярные готовые завтраки, особенно сладкие хлопья, перенасыщены сахаром и практически лишены пользы.

В качестве альтернативы специалист рекомендовала выбирать продукты из цельного зерна — овса или цельнозерновой пшеницы — с содержанием клетчатки не менее трех граммов на порцию и коротким составом. В идеале, подчеркнула она, это должны быть только злаки. Готовить их лучше с молоком, натуральным йогуртом или кефиром, обязательно добавляя источник белка и жиров — орехи, семена льна или чиа, а также ложку арахисовой пасты.

Кроме того, Дианова посоветовала включить в утреннее меню каши долгой варки, домашнюю гранолу, творог, яйца и цельнозерновые тосты.