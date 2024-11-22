Группа ученых определила загадочное вещество, которое находится в американских водопроводах уже 40 лет

Группа исследователей из США в рамках тщательного анализа питьевой воды идентифицировала химическое вещество, присутствующее в водопроводных системах страны, сообщил телеканал СNN.

Это загадочное вещество, остававшееся без внимания в течение почти 40 лет, окончательно идентифицировали благодаря новым методам анализа.

Отмечается, что открытое вещество образуется в процессе обработки питьевой воды хлорамином, который используется для уничтожения вирусов и бактерий. Хлорамин, в свою очередь, формируется при смешивании хлора и аммиака, что делает его распространенным в системах водоснабжения.

Под руководством доктора Фейри команда ученых провела исследование, в ходе которого разложила ранее неизученный продукт. В результате анализа было выявлено, что это вещество представляет собой хлоронитроамидный анион. Результаты исследования были опубликованы в уважаемом научном журнале Science.

Несмотря на важность открытия, команда доктора Фейри не смогла определить, представляет ли хлоронитроамидный анион опасность для здоровья человека. В настоящий момент токсичность этого соединения остается неизвестной, и ученые призывают к проведению дополнительных исследований для более детального изучения его воздействия на организм.

Упомянутое вещество было обнаружено в хлорированных системах водоснабжения, которые обслуживают более 113 млн человек по всей территории США.

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