В Канаде полиция нашла обломки восьмиугольного НЛО, сбитого истребителем США

12 февраля 2023 года в небе над озером Гурон был зафиксирован неопознанный воздушный объект (НЛО) с тросами, после чего истребитель произвел по нему два ракетных выстрела, и обломки упали в воду. Операцию по поиску остатков объекта проводили совместно Королевская канадская конная полиция и береговая охрана США.

Поиски приостановили 16 октября из-за ухудшения погодных условий. По последним данным, полиция смогла найти обломки НЛО и переместила их для дальнейших исследований. Однако результаты этого анализа до сих пор не обнародованы, хотя предварительно установлено, что обломки не представляют угрозы для безопасности страны.

Ранее также сообщалось о наблюдении неопознанного летающего объекта в небе над Аляской, который позже оказался шпионским аэростатом. Подобный объект был сбит и над Южной Каролиной.

Ранее сообщалось, что в Сети появилось видео неудачной попытки истребителя F-16 сбить ракету РФ на Ивано-Франковском.