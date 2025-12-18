Государственная дума РФ окончательно утвердила закон о введении в России института добровольного самозапрета на участие в азартных играх, передает «Российская газета». Документ прошел второе и третье чтения и, как ожидается, вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Согласно новым правилам, любой гражданин России сможет самостоятельно запретить себе играть в казино, букмекерских конторах, тотализаторах и залах игровых автоматов. Для этого необходимо будет подать соответствующее заявление через портал «Госуслуги» или обратиться в любой многофункциональный центр (МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг.

После подачи заявления человек будет включен в специальный реестр на срок не менее 12 месяцев. Важно, что отозвать свое решение и досрочно выйти из перечня будет невозможно.

На организаторов азартных игр закон накладывает прямые обязанности. Им будет запрещено допускать до игр лиц, внесенных в реестр добровольного самоограничения, а также направлять им любую рекламу своих услуг.

Кроме того, операторы обязаны размещать информацию о порядке подачи такого заявления на своих официальных сайтах и в пунктах приема ставок.

Основная цель закона — защита граждан, которые хотят оградить себя и свои семьи от финансовых и психологических рисков, связанных с азартными играми.

Как отметил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш, механизм добровольного самоограничения должен стать четким и реально работающим инструментом.

Его коллега, зампред комитета по экономической политике Сергей Алтухов, уверен, что закон поможет спасти людей, которые осознают проблему, но не могут остановиться самостоятельно.

Ранее в России предложили ввести паспортный вход в интернет для подростков с 14 лет.