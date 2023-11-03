«Хочет нанести вред своим детям»: в Госдуме призвали лишить Артура Смольянинова родительских прав

Мать актера Артура Смольянинова*, сбежавшего из России и активно поддерживающего Украину, рассказала в одном из интервью, что вынуждена возить его детей за границу на встречи с отцом. Женщина выезжает с внуками в Италию, Чехию, Австрию, Словению и другие страны.

Члена комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталия Милонова эта ситуация насторожила. Он задался вопросом, чему может научить детей отец, ненавидящий Родину.

«Есть несколько вопросов насчет того, принимает ли он участие в воспитании своих детей. Куда смотрят органы опеки, и как они относятся к тому, что отец где-то шляется, дома не появляется? Человек не исполняет родительские обязанности — вопрос об этом надо ставить органам опеки. Насколько этот человек вообще является отцом своих детей? Можно ли ему доверить их безопасность? Он ведь за них не отвечает, его нет здесь», — высказался депутат в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Артур Смольянинов*, добавил парламентарий, давно должен был быть привлечен к ответственности за дискредитацию армии РФ. Соответствующие решения самое время вынести, если они не были приняты до этого.

«Мало того, он ведь еще и гадит. Он призывает нанести удар по той стране, где живут его дети. То есть он, по сути, хочет нанести вред своим детям. Поэтому, я считаю, к нему нужно относиться, как к человеку с крайне сомнительной репутацией. Можем ли мы доверить ему быть родителем этих детей, которым он просит нанести вред? Или все-таки пора лишить его родительских прав в ответ на систематическое нежелание исполнять обязанности родителя? Мне кажется, ответ очевиден», — подчеркнул Милонов.

Ранее стало известно, что у Алексея Панина могут отобрать дочь в США.

*признан иноагентом в РФ