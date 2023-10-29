«С доказательствами проблем не будет»: у Панина могут отобрать дочь в США

Сбежавший из России и оскандалившийся в Эстонии актер Алексей Панин переехал в США. Он опубликовал в соцсетях видео, как пьянствует в одном из местных баров с друзьями и 15-летней дочкой Анной.

Самого артиста не смутило, что он подает неправильный пример ребенку, а вот местные власти этот факт может заинтересовать — звезда рискует лишиться родительских прав. Юрист Алла Георгиева рассказала, что может грозить Панину за неподобающее поведение в присутствии дочери.

«По законам России, например, родительских прав могут лишить, если человек уклоняется от выполнения родительских обязанностей либо злоупотребляет ими, оказывает физическое или психическое насилие, страдает алкоголизмом или наркоманией, покушается на половую неприкосновенность ребенка и так далее», — сообщила эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Привычка Панина разгуливать голым перед Анной, добавила собеседница, тоже может сыграть злую шутку с ним. Органы опеки будут рассматривать данный факт как злоупотребление родительскими правами, и, вполне возможно, решение о лишении прав родителя будет положительным. Особенно если учитывать пристрастие актера к алкоголю, которое тоже является поводом для изъятия ребенка у родителей.

Панин, отметила юрист, демонстрирует пренебрежительное отношение к интересам своей дочери, поэтому суд может как минимум ограничить его в правах, если нахождение девочки с родителем будет для нее неблагоприятным.

«Причиной лишения родительских прав в России, может послужить даже отсутствие продуктов дома, отсутствие сезонной одежды у ребенка, а уж ходить голым перед своим ребенком в невменяемом состоянии — крайне недопустимо. В странах ЕС и в США с соблюдением родителями своих прав все обстоит еще строже. Например, в Америке ребенка могут забрать из-за любой мелочи. У Панина много негативных случаев, с доказательствами проблем не будет. Поэтому такой риск весьма велик», — предупредила Георгиева.

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