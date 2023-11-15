«Хочет забрать дом»: рок-музыкант предложил Пугачевой купить ее замок за копейки

На замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина* в деревне Грязь нашелся покупатель, сообщает « Комсомольская правда ». Бизнесмен и лидер рок-группы «Пилигрим» Андрей Ковалев предложил за элитный дом 150 миллионов рублей — почти в 7 раз меньше цены, озвученной звездной четой.

Дарья Лучшева, член Российской Гильдии Риэлторов, рассказала нам, насколько близка к реальности озвученная предпринимателем стоимость.

«Цена Ковалева занижена в два раза. Можно сказать, что он хочет купить замок практически по цене земли, так как ее стоимость выросла и уже составляет под 70 миллионов. Если даже замок продавать без всей антикварной мебели и предметов интерьера, его цена будет явно выше 150 миллионов», — подчеркнула собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению эксперта, хорошая стоимость продажи особняка с внутренним интерьером и мебелью — около 300 миллионов рублей, если речь идет о быстром поиске нового владельца. Учитывать же нужно не только рыночную стоимость, но и самое главное — знаковость объекта, ведь это не обычная постройка, а замок Аллы Пугачевой.

«Именно на этом и хочет зарабатывать Ковалев. Хорошая рыночная окупаемость составляет 7-10 лет. При цене покупки в 300 миллионов и при сдаче под мероприятия он легко окупится за 10 лет. Но Ковалев хочет забрать дом по бросовой цене и хорошо подзаработать», — заключила Лучшева.

Ранее депутаты Госдумы отреагировали на слухи о выступлении Пугачевой в Москве.

*признан иноагентом в РФ