«Хочется дать по щекам»: Гордон и Кудрявцева призвали спасти Волочкову от пьяного позора

Балерина Анастасия Волочкова попала в очередной скандал из-за своих «перефотошопленных» фотографий с Мальдив. Ведущие Екатерина Гордон и Лера Кудрявцева, как и многие поклонники, пребывают в шоке, и призывают помочь звезде. Танцовщица не принимает конструктивной критики, а также наезжает на хейтеров в несвойственной ей агрессивной форме, объясняя их мнение банальной завистью. Об этом пишет KP.RU .

Анастасия Волочкова уже неразрывно ассоциируется у общественности не только с балетом, но также с «елочкой» и алкоголем. С последним случался уже не один скандал, но дива все продолжает неприятно удивлять публику. Недавно балерина уехала на любимые райские острова, прихватив с собой 48-летнюю подругу-фотографа Елену Галицыну. В первые дни отдыха были выбраны снимки, где звезда показала множество поз, а также лицо под фильтрами. Ретушь получилась настолько неестественной, что вызвала бурю негатива у поклонников. Волочкова молчать не стала, а назвала всех недовольных «козлинами» и «неудачниками». Вскоре Волочкова гневный пост удалила, но интернет, как известно, помнит все. Скрины разошлись по звездным пабликам, вызвав очередную волну хейта.

Как оказалось, коллеги Волочковой тоже не в восторге от поведения блондинки. Грациозная балерина, некогда бывшая яркая звезда Большого театра, стала позволять себе слишком много хамства. Впрочем, Екатерина Гордон и Лера Кудрявцева сетуют на алкоголь. Мол «синька» изменила в артистке все. Они уверены, что скандалистку пора спасать.

«На глазах у всей страны спивается Волочкова. Над ней ржут, ее оскорбляют, она же стабильно пишет, что ей завидуют. Очередной пост, за который ей хочется дать по щекам, умыть холодной водой и сказать: «Настя! Гони ты этих подруг, которые тебе такое позволяют выставлять!» Да и кому ты врешь? Мы летели на одном самолете, ты летела в экономе и в этом нет ничего постыдного. Везла из Москвы с собой на Мальдивы букет» — написала Гордон.

Ведущая уверена, что настоящие друзья не позволили бы Волочковой опозориться и написать столь хамский пост в адрес россиян.

«Настю надо спасать, а не глумиться над ней. Наверное, это сообщение — просьба больше к СМИ ! Ребят, я понимаю все, но мне кажется надо вовремя остановиться. Насте надо помочь. И если с ней рядом нет друзей, близких или родных, ну давайте мы сами попробуем. Мне лично давно не смешно смотреть и слушать Настю, мне больно и горько. И жалко», — обратилась к аудитории Лера Кудрявцева.

Как напомнили звездные обозреватели, Лере Кудрявцевой, должно быть, виднее. Ведь не так давно она пережила болезненный разрыв, бросив возлюбленного на фоне его алкогольного пристрастия. Причем сделала это ведущая после возвращения из отпуска в ОАЭ. Видимо, годы терпения подошли к концу, ведь карьера у спортсмена никак не ладилась, а пагубная привычка брала верх.