Ход реконструкции привокзальной площади в Одинцово проверил глава округа

В настоящее время специалисты монтируют «островки», предназначенные для посадки и высадки пассажиров автобусов и маршрутных такси. Для комфорта жителей и гостей города рабочие устанавливают навесы из прочного металла. Глава муниципалитета отметил, что реконструкция привокзальной площади завершится в первой половине осени.

«Реконструкция привокзальной площади Одинцово — знаковый проект. К его реализации мы шли вместе с инвестором, торговым комплексом «Одинцовское Подворье», несколько лет. Сегодня проинспектировал ход работ. Работы на объекте стартовали в начале июня. Уже сделаны два из четырех «островков» для высадки и посадки пассажиров, на них смонтированы опоры навесов. Далее рабочие остеклят их и установят лавочки. До конца июля должна быть готова третья платформа, а к середине августа — четвертая. Следующий этап — выравнивание по высоте привокзальной площади с учетом существующей ливневой канализации и укладка нового асфальта», — сообщил Андрей Иванов.

Глава Андрей Иванов рассказал, что посадочные площадки будут оснащены электронными табло с расписанием. Подобные работы выполнят в рамках проекта «Умная остановка». Информация от региональных перевозчиков будет поступать в программное обеспечение, что позволит точно определять время прибытия и отправления транспорта.

«После реконструкции движение общественного транспорта на площади станет упорядоченным. Это очень важно — многие жители и гости Одинцово отмечали, что иногда сложно найти свой автобус. Теперь ближе к жд-платформе будут останавливаться внутригородские автобусы, которые обслуживают старую территорию Одинцово. Затем, у первой линии «островков» — маршруты, которые идут в новые микрорайоны, в том числе в Новую Трехгорку и «Гусарскую балладу». На второй линии, перед входом в торговый комплекс, пассажиров будут ждать автобусы большого класса, которые едут за территорию Одинцово. Отдельное пространство выделят для рейсов в микрорайоны № 8 и № 9», – уточнил Андрей Иванов.

На площади также намерены открыть площадку, предназначенную исключительно для такси. Отдельное пространство появится для автобусов, где они смогут парковаться между рейсами. Личный транспорт на территорию привокзальной площади заезжать не сможет. Предупреждающий знак установят на въезде.