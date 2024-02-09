Ход строительства школы на 2000 мест в микрорайоне Парковый контролируется главой округа Котельники и родителями
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Котельники]
Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин периодически посещает строительную площадку в микрорайоне Парковый. Здесь активно ведется возведение здания современной школы, которая после открытия примет 2000 учеников.
«Объект, безусловно, социально значимый, поэтому уделяем пристальное внимание и все этапы строительства держу на личном контроле. Важно, чтобы работы производились качественно и школа была сдана в срок», — отметил Сергей Жигалкин.
В настоящее время монтаж кровли выполнен на 81%, а кладка стен и перегородок — на 87%. Для выкладки перегородок используют разные материалы: каменные и газосиликатные блоки.
Параллельно бригада рабочих монтирует оборудование ИТП, занимается отделкой технических помещений, устанавливает оконные блоки, выполняет облицовку фасада и кладку керамогранитной плитки. В работе задействовано около 250 строителей.
Объект разрешено посещать родителям, чтобы они могли также контролировать ход работ. Одна из мам поделилась своими впечатлениями от увиденного.
«Под таким большим впечатлением нахожусь, потому что внутри просторные коридоры, классы. Это будет, думаю, очень грандиозная школа, которая будет радовать наших будущих учеников, которые придут в эти стены», — высказала мнение жительница округа Котельники Королева Алфия.