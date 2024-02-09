Ход строительства школы на 2000 мест в микрорайоне Парковый контролируется главой округа Котельники и родителями

Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин периодически посещает строительную площадку в микрорайоне Парковый. Здесь активно ведется возведение здания современной школы, которая после открытия примет 2000 учеников.

«Объект, безусловно, социально значимый, поэтому уделяем пристальное внимание и все этапы строительства держу на личном контроле. Важно, чтобы работы производились качественно и школа была сдана в срок», — отметил Сергей Жигалкин.

В настоящее время монтаж кровли выполнен на 81%, а кладка стен и перегородок — на 87%. Для выкладки перегородок используют разные материалы: каменные и газосиликатные блоки.

Параллельно бригада рабочих монтирует оборудование ИТП, занимается отделкой технических помещений, устанавливает оконные блоки, выполняет облицовку фасада и кладку керамогранитной плитки. В работе задействовано около 250 строителей.

Объект разрешено посещать родителям, чтобы они могли также контролировать ход работ. Одна из мам поделилась своими впечатлениями от увиденного.