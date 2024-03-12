Ход строительства школы № 10 в Кашире проверили глава Шувалов и депутат Коган

В городском округе Кашира проходит капитальный ремонт здания школы № 10 в микрорайоне Ожерелье. Глава городского округа Михаил Шувалов и депутат Госдумы РФ Александр Коган посетили объект.

Строительные работы проводят 60 человек. На данный момент на территорию строительной площадки доставляют материалы, которые рабочие выгружают. Также они выносят строительный мусор с целью его дальнейшего вывоза.

Параллельно рабочие штукатурят стены, проводят засыпку и трамбовку полов на первом этаже. Также выполняют другие виды работ внутри здания.

Капитальный ремонт в образовательном учреждении проводится в рамках госпрограммы Московской области «Образование Подмосковья». На время строительных работ учащиеся посещают школу № 10. Временно учебное заведение переведено в две смены. Учащиеся обеспечены горячим питанием.

Михаил Шувалов и Александр Коган в ходе осмотра объекта также встретились педагогическим коллективом. Они узнали о проблемах педагогов. Также напомнили учителям о необходимости выполнить свой гражданский долг и в период с 15 по 17 марта проголосовать за одного из четырех кандидатов на президентских выборах России.