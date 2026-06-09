Ходьба как лекарство от стресса: нейробиолог объяснила, почему пешие прогулки делают нас счастливее

Нейробиолог Ана Асенсио в интервью изданию HuffPost назвала ходьбу неожиданным и эффективным способом стать счастливее. По словам специалистки, счастье складывается из множества составляющих — привязанности, отношений, полноценного отдыха и привычки правильно двигаться, без навязчивости, а с заботой и любовью к себе. Именно движение, подчеркнула она, играет огромную роль в эмоциональном состоянии человека.