Ходьба как лекарство от стресса: нейробиолог объяснила, почему пешие прогулки делают нас счастливее
Нейробиолог Асенсио: ходьба снижает стресс и повышает уровень спокойствия
Нейробиолог Ана Асенсио в интервью изданию HuffPost назвала ходьбу неожиданным и эффективным способом стать счастливее. По словам специалистки, счастье складывается из множества составляющих — привязанности, отношений, полноценного отдыха и привычки правильно двигаться, без навязчивости, а с заботой и любовью к себе. Именно движение, подчеркнула она, играет огромную роль в эмоциональном состоянии человека.
Асенсио объяснила, что во время ходьбы улучшается работа нейронов головного мозга и укрепляются связи между ними. Этот вид физической активности, по ее утверждению, поднимает настроение, снижает уровень стресса и дарит ощущение спокойствия. Специалистка добавила, что для здоровья ходьба имеет не меньшее значение, чем сон.