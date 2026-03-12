Ходила 300 раз в больницу: как пациентка побила рекорд по посещениям больниц и скончалась

В Стамбуле зафиксирован уникальный случай частоты обращений за медицинской помощью, закончившийся летальным исходом. Руководитель городского департамента здравоохранения Абдуллах Гюнер сообщил журналистам о женщине, которая за один год посетила врачей 301 раз, после чего скончалась. Его слова приводит издание Sabah.

Чиновник отметил, что средний показатель посещаемости больниц среди стамбульцев составляет около 12 визитов в год. На этом фоне случай с пожилой пациенткой, которую он назвал рекордсменкой, выглядит вопиющим исключением. Гюнер не стал уточнять, с какими именно жалобами женщина так часто обращалась к медикам.

Помимо этого, глава ведомства поделился общей статистикой за 2025 год. Оказалось, что в минувшем году врачи Стамбула провели порядка 207 миллионов медицинских осмотров, причем свыше 80 процентов из них пришлись на государственные клиники. В мегаполисе с населением более 16 миллионов человек было выполнено свыше 2,6 миллиона хирургических вмешательств. Гюнер добавил, что благодаря такому объему операций в городе они проводятся в среднем каждые две секунды.