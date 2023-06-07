Ходячий замок с пулеметом: водитель БТР рассказал о своих задачах на передовой

Антон В. управляет бронетранспортером БТР-80 в зоне СВО. Он рассказал, какие задачи способен выполнять броневик на передовой, а также отметил, что у него не всегда получается помочь сослуживцам, хотя очень хочется.

Как говорит Антон, на передовой есть такие места, где водитель броневика попросту не может помочь своим товарищам, потому что БТР вместе с экипажем уничтожат ВСУ.

«Ты приедешь — тебя сожгут, вот и все, а ты должен помогать. Есть такие участки, где техника становится просто мишенью, а есть те, где она не пройдет. Что говорить про БТР, если и танки порой вязнут. Бывало, что одна тропинка, а вокруг все заминировано: либо я проеду, либо меня уничтожат», — перечисляет сложности Антон в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам солдата, украинцы за время конфликта в Донбассе научились хорошо защищаться. Поэтому, когда идет ротация, то есть когда бойцы сменяют сослуживцев на позициях, надо перемещаться в определенное время суток, чтобы противник не видел.

«Каждый раз мы стремимся перехитрить врага. Одна группа быстро меняет другую. Экипажи наших машин занимаются развозом и иногда получают команду стрелять. Тут многое зависит от нашего калибра: оператор-наводчик не всегда может достать до противника, который к тому же прячется в лесополосе в землянках», — отмечает водитель.

Антону часто ставят задачу подвести ребят или выгрузить припасы в определенном месте и по возможности обработать своим оружием заданный угол. У него на пулемете калибр небольшой, 14,5 мм, но есть разрывные и осколочные патроны.

«Машина у меня неповоротливая и часто ломается, но в умелых руках эффективная и быстроходная. Она не совсем низкая, поэтому можно хорошо провезти ребят, вытащить раненых или убитых, да и помочь им огневой поддержкой. Не все видят потенциал БТРа, а я о нем думаю, как о своем ходячем доме», — заключил боец.

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