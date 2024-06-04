Ходорковский готовит иск в суд к лидеру ФБК Певчих, собирающей компроматы на олигарха

Источник RT рассказал про усугубление конфликта между ФБК* во главе с Марией Певчих** и командой публициста Михаила Ходорковского**. Дело уверенно идет к суду, и в то же время журналистка и ее окружение ищут на олигарха компроматы.

Собеседники канала, близкие к окружению Ходорковского, сообщили, что олигарх собирается подавать иск о защите чести и деловой репутации в один из европейских судов. Разбираться предприниматель намерен с фондом и самой Певчих, которая тем временем пытается найти новые информационные рычаги давления. В ее интересах использовать любые сведения, которые могут навредить репутации сбежавшего в Европу российского олигарха.

Возможно, что особый интерес Певчих проявляет к необнародованным фактам биографии Ходорковского, политической и финансовой деятельности, особенно на посту главы ЮКОСа. Информация потребуется журналистке не для очернения беглого оппозиционера, а для защиты. С помощью шантажа она может попробовать потребовать отзыва судебного иска.

Напомним, что стороны начали конфликтовать после публикации фильма «Предатели», в котором Мария Певчих обрушилась с критикой на Ходорковского.

*ФБК включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России

** Физлица, признанные иноагентами по решению Минюста РФ