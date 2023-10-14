«Хохол бежит, бросая оружие и раненых»: ВС РФ решительно наступают на Купянском фронте, прорывая оборону ВСУ

Как сообщают российские военкоры в соцсетях, на границе Харьковской области и Луганской народной республики российские войска группировок «Запад» атаковали оборону противника с применением авиации, артиллерии и ТОС «Солнцепек».

Жарко также и на Сватовском отрезке фронта. Там российские военные начали массированное наступление с населенных пунктов Лиман Первый и Орлянского.

«Западнее села́ Орлянское (Орлянка) российские войска закрепились вдоль двух лесополос в серой зоне», сегодня признают ресурсы противника. Под Лиманом Первым РСЗО, гаубицы и "Солнцепёки" сровняли с землёй ряд позиций врага, взорвали склад БК и заставили боевиков ВСУ бежать с позиций, - приводится в публикациях.

Отмечается,. что за последние несколько суток российские военные штурмом взяли более 10 опорников ВСУ, значительно продвинувшись в глубь обороны противника.