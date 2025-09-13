Хоккеист с мировой известностью посетил избирательные участки в Подмосковье

Легенда хоккея, обладатель полного комплекта высших спортивных титулов, а ныне депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов совершил рабочий визит на избирательные участки в Московской области. Об этом сообщили в Мособлизберкоме.

Экс-спортсмен посетил участок №1426 и ряд других избирательных площадок в подмосковном Лыткарино, чтобы лично оценить организацию процесса. Фетисов внимательно изучил работу избирательных комиссий, пообщался с наблюдателями и организаторами выборов, убедившись в уверенном ходе голосования.

Вячеслав Фетисов — легенда мирового хоккея, один из самых титулованных спортсменов в истории. Он выступал за московский ЦСКА, а в составе сборной стал двукратным олимпийским чемпионом, семикратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом Европы. Одним из первых советских хоккеистов уехал в НХЛ и был включен в Зал славы Международной федерации хоккея, а также в Зал хоккейной славы в Торонто. В 2002 году возглавил Государственный комитет РФ по физической культуре и спорту, а затем — Росспорт. Также был членом Совета Федерации от Приморского края. С 2016 года является депутатом Госдумы VII созыва, занимает должность первого зампреда комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Напомним, с 12 по 14 сентября продолжаются выборы депутатов в советы нескольких муниципальных образований Подмосковья, в том числе в Балашихе и Лыткарино. Жители девяти округов голосуют как в избирательных участках, так и в электронном формате. Днем, 13 сентября, явка составила почти 18%.